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Окупанти вже зрозуміли, що керівництво кине їх вмирати в Україні – перехоплення ГУР

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 червня, 14:11
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Загарбники визнають, що Росії не вигідно повертати їх з війни
Окупанти зрозуміли, що не повернуться з України.
Окупанти зрозуміли, що не повернуться з України. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни, які воюють в Україні, вже не сподіваються вирватися звідси живими. В розмовах з рідними вони жаліються, що командири відправляють окупантів на вірну смерть, щоб ті по поверненню додому не розказали, що робили в Україні.

Про це свідчить перехоплення розмови окупанта, яке опублікувало ГУР Міноборони.

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Загарбник жаліється, що Росії немає сенсу виводити своїх солдат з України, тому що стано відомто, що вони тут робили.

В перехопленій розмові окупанта зі своєю мамою, військовий жаліється на те, що вже не сподівається вибратися з України живим:

"В бій відправляють. 20 людей. Там немає різниці – перший-другий. Ми туди поїдемо на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирились: якщо туди поїдемо, то звідти не вийдемо. 1000 людей чи 30. Їм просто немає сенсу нас звідти виводити. І підполковника нашого. Тому що все вспливе, що вони тут робили. Як вони тут робили, куди вони стріляли. Всіх давно продали вже. І дорогу продали. Я просто думаю зібратися і піти звідси. Просто тупо піти по лісах. В тайзі не знайдуть".

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Розвідка дізналася, на що скаржаться окупанти

Родичі окупантів обурюються порядками в армії Росії. Батько російського військового розповів історію про майора, який втратив всю роту на війні в Україні, а сам втік додому.

Окупант розповідає батькам, що відмовився виконувати бойові завдання. На це командир пообіцяв відправити його до прокурора. Втім, росіянин вже тиждень не може дочекатися зустрічі з ним.

Його батько радить розповісти прокурору все, що відбувається в його підрозділі: "Ні жрачки, ні питва, нічого у вас немає. Ні медицини, нічого".

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Далі радить активніше скаржитись на здоров’я:

"Кажи – болить у мене, не можу. Кажи – у мене до служби виразка була. Кажи – викривлення хребта було. А то скажуть – як ви пройшли? Кажи – купив (довідку про здоров’я). У нас не оголошувалась повна мобілізація, щоб вас там тримали. Майор каже: сам там був. Роту втратив. С… (втік) звідти. Тепер ходить, посміхається".

Син пояснює батькам, що у них практично відсутня зброя: "Одна бойова машина залишилась. Механіки всі трьохсоті. Чеченці звідти ледь виїхали. Кажуть, їх там розбили".

Раніше ми писали про те, що дружини російських окупантів вигадують різні способи, як краще втекти з війни в Україні.

Крім того, російські окупанти вигадали власні лайфхаки, щоб не померти на війні в Україні. Для цього треба насипати піску у пальне – щоб не завівся танк

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Підірвав себе, але не здався… Ігор Дашко - підполковник Державної прикордонної служби України. За місяць до російського вторгнення перевівся з західного кордону до Маріуполя. Підірвав себе на радіостанції, щоб вона не дісталася загарбникам. Останніми його словами в радіоефірі були: «Слава Україні!» 18 червня йому б виповнилося 45 років. Герой України. Посмертно.

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