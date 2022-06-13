У оккупантов "едет крыша" на войне в Украине – перехват

В новом перехвате телефонного разговора российский оккупант жалуется жене на потери

Оккупанты несут потери и хотят обратно в РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты жалуются, что на войне в Украине у россиян не выдерживает психика. У некоторых военных РФ "уже едет крыша". Кроме того, противники несут огромные потери.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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В новом перехвате телефонного разговора российский оккупант жалуется жене на потери. Только в их подразделении "минус одиннадцать". Сам чудом остался целым, поскольку осколки смог удержать бронежилет:

"Пи… (стреляют) без конца. 152-е, 202-е. Можно просто е… на голову (с ума сойти). У пацанов уже крыша едет. Троих на дурку отправили".

Оккупанты уже поняли, что руководство бросит их умирать в Украине

Россияне, воюющие в Украине, уже не надеются вырваться отсюда живыми. В разговорах с родными они жалуются, что командиры отправляют оккупантов на верную смерть, чтобы те по возвращении домой не рассказали, что делали в Украине. Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта, опубликованный ГУР Минобороны.

Захватчик жалуется, что России нет смысла выводить своих солдат из Украины, потому что станет известно, что они здесь делали.

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В перехваченном разговоре оккупанта со своей матерью военный жалуется на то, что уже не надеется выбраться из Украины живым.

"В бой отправляют. 20 человек. Там нет разницы – первый-второй. Мы туда поедем на смерть. Там стоит батальон, а нас 20 человек. Мы уже все смирились: если туда поедем, то оттуда не выйдем. 1000 человек или 30". Им просто нет смысла нас оттуда выводить. И подполковника нашего. Потому что все всплывет, что они здесь делали. Как они здесь делали, куда они стреляли. Всех давно продали уже. И дорогу продали. Я просто думаю собраться и уйти отсюда. Просто тупо пойти по лесам. В тайге не найдут".

Ранее мы рассказывали, что родственники оккупантов возмущаются порядками в армии России. Отец русского военного рассказал историю о майоре, который потерял всю роту на войне в Украине, а сам сбежал домой.