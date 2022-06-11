Оккупанты уже поняли, что руководство бросит их умирать в Украине – перехват ГУР

Захватчики признают, что России не выгодно возвращать их с войны

Оккупанты поняли, что не вернутся из Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне, воюющие в Украине, уже не надеются вырваться отсюда живыми. В разговорах с родными они жалуются, что командиры отправляют оккупантов на верную смерть, чтобы те по возвращению домой не рассказали, что делали в Украине.

Об этом свидетельствует перехват разговора оккупанта, опубликовавшее ГУР Минобороны.

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Захватчик жалуется, что России нет смысла выводить своих солдат из Украины, потому что станет известно, что они здесь делали.

В перехваченном разговоре оккупанта со своей матерью, военный жалуется на то, что уже не надеется выбраться из Украины живым.

"В бой отправляют. 20 человек. Там нет разницы – первый-второй. Мы туда поедем на смерть. Там стоит батальон, а нас 20 человек. Мы уже все смирились: если туда поедем, то оттуда не выйдем. 1000 человек или 30". Им просто нет смысла нас оттуда выводить. И подполковника нашего. Потому что все всплывет, что они здесь делали. Как они здесь делали, куда они стреляли. Всех давно продали уже. И дорогу продали. Я просто думаю собраться и уйти отсюда. Просто тупо пойти по лесам. В тайге не найдут".

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Разведка узнала, на что жалуются оккупанты

Родственники оккупантов возмущаются порядками в армии России. Отец русского военного рассказал историю о майоре, который потерял всю роту на войне в Украине, а сам сбежал домой.

Оккупант рассказывает родителям, что отказался выполнять боевые задания. На это командир пообещал отправить его прокурору. Впрочем, россиянин уже неделю не может дождаться встречи с ним.

Его отец советует рассказать прокурору все, что происходит в его подразделении: "Ни жрачки, ни питья, ничего у вас нет. Ни медицины, ничего" .

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Далее советует активнее жаловаться на здоровье:

"Говори – болит у меня, не могу. Говори – у меня до службы язва была. Говори – искривление позвоночника было. А то скажут – как вы прошли? Говори – купил (справку о здоровье). У нас не объявлялась полная мобилизация чтобы вас там держали. Майор говорит: сам там был. Роту потерял. С… (убежал) оттуда. Теперь ходит, улыбается".

Сын объясняет родителям, что у них практически отсутствует оружие: "Одна боевая машина осталась. Механики все трехсот. Чеченцы оттуда едва уехали. Говорят, их там разбили".

Ранее мы писали о том, что жены русских оккупантов придумывают разные способы, как лучше сбежать из войны в Украине.

Кроме того, российские оккупанты придумали собственные лайфхаки, чтобы не умереть на войне в Украине. Для этого нужно насыпать песка в горючее – чтобы не завелся танк.