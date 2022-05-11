Захватчики бросили на бойцов "Азова" штурмовики и бомбардировщики

Для ударов по территории "Азовстали" было совершено 38 самолето-вылетов

Оккупанты снова штурмуют "Азовсталь" самолетами, в том числе бомбардировщики. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают штурмовать "Азовсталь" в захваченном Мариуполе. За прошедшие сутки, 10 мая, для ударов по территории завода было совершено 38 самолето-вылетов, в том числе 4 вылета стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщает полк "Азов".

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"За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую отстаивают защитники Мариуполя, было совершено 38 самолето-вылетов, в том числе 4 вылета стратегических бомбардировщиков. Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты", – заявил "Азов".

"Азовсталь" штурмуют российские оккупанты. Фото: полк "Азов"

На "Азовстали" находятся сотни раненых военных

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены.

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"Более 1000 украинских солдат, включая сотни раненых, все еще находятся на окруженном российскими войсками металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе на юго-востоке Украины", – заявила Верещук.

Защитники остаются в помещениях большого металлургического комплекса. Среди военных есть тяжелораненые, которых нужно срочно эвакуировать.

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