Загарбники кинули на бійців "Азова" штурмовики та бомбардувальники

Для завдання ударів по території "Азовсталі" було здійснено 38 літако-вильотів

Окупанти знову штурмують "Азовсталь" літаками, зокрема бомбардувальники. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" у захопленому Маріуполі. Минулої доби, 10 травня, для завдання ударів по території заводу було здійснено 38 літако-вильоти, серед них 4 вильоти стратегічних бомбардувальників.

Про це повідомляє полк "Азов".

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"За минулу добу на територію заводу "Азовсталь", яку боронять захисники Маріуполя, було здійснено 38 літако-вильотів, в тому числі 4 вильоти стратегічних бомбардувальників. Також не припиняє працювати ворожа ствольна артилерія, танки та інше. Противник не зупиняється в спробах захопити українську фортецю та продовжує щоденно здійснювати штурми за підтримки піхоти", – заявив "Азов".

"Азовсталь" штурмують російські окупанти. Фото: полк "Азов"

На "Азовсталі" перебувають сотні поранених військових

Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що на заводі "Азовсталь" у Маріуполі залишаються близько тисячі українських захисників, сотні з яких поранені.

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"Більш ніж 1000 українських солдатів, включно із сотнями поранених, все ще перебувають на оточеному російськими військами металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі на південному сході України", – заявила Верещук.

Захисники залишаються в приміщеннях величезного металургійного комплексу. Серед військових є тяжкопоранені, яких потрібно терміново евакуювати.

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