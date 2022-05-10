"Азовсталь" палає зсередини, військові показали відео

Вогонь охопив перший та другий поверхи заводу

На "Азовсталі" пожежа/Фото: колаж: "Сьогодні"

На заводі "Азовсталь" у Маріуполі пожежа. Вона трапилася внаслідок обстрілів окупантів.

Про це йдеться в Telegram-каналі "Сьогодні".

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Повідомляється, що горять перший та другий поверхи. Відео опублікував один із українських захисників, який знаходиться у підвалі "Азовсталі".

"От, у яких умовах доводиться виживати. Ми в підвалі живемо. А перший-другий поверхи – горять", – сказав військовий.

На "Азовсталі" перебувають сотні поранених військових

Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук заявила, що на заводі "Азовсталь" у Маріуполі залишаються близько тисячі українських захисників, сотні з яких поранені.

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"Більш ніж 1000 українських солдатів, включаючи сотні поранених, все ще перебувають на оточеному російськими військами металургійному заводі "Азовсталь" в Маріуполі на південному сході України", – заявила Верещук.

Захисники залишаються в приміщеннях величезного металургійного комплексу. Серед військових є важкопоранені, яких потрібно терміново евакуювати.

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