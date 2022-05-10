"Азовсталь" пылает изнутри, военные показали видео

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе пожар. Он произошел в результате обстрелов оккупантов.
Об этом говорится в Telegram-канале "Сегодня".
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Сообщается, что горят первый и второй этажи. Видео опубликовал один из украинских защитников, находящийся в подвале "Азовстали".
"Вот, в каких условиях приходится выживать. Мы в подвале живем. А первый-второй этажи горят", — сказал военный.
На "Азовстали" находятся сотни раненых военных
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе остаются около тысячи украинских защитников, сотни из которых ранены.
"Более 1000 украинских солдат, включая сотни раненых, все еще находятся на окруженном российскими войсками металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе на юго-востоке Украины", – заявила Верещук.
Защитники остаются в помещениях большого металлургического комплекса. Среди военных есть тяжелораненые, которых нужно срочно эвакуировать.