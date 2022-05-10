Война
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Раненые на "Азовстали" без медикаментов и в полной антисанитарии (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 мая, 17:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Полк "Азов" просит ООН и Красный Крест помочь спасти защитников Мариуполя
На "Азовстали" остаются раненые украинские военные
На "Азовстали" остаются раненые украинские военные / Фото: Коллаж: Сегодня

Раненые украинские военные, остающиеся на заблокированном заводе "Азовсталь", находятся в полной антисанитарии с открытыми ранами. Не хватает не только медикаментов, но даже еды. Защитники Мариуполя призывают ООН и Красный Крест организовать эвакуацию раненых военных.

Об этом сообщил полк "Азов" в Telegram.

Реклама

Защитники "Азовстали" решили показать всему цивилизованному миру условия, в которых находятся раненые. В полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанные нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания.

"Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вас создали, спасая раненых людей, которые уже не являются комбатантами. Военнослужащие, которых вы видите на фото, и еще сотни на заводе "Азовсталь" – с тяжелыми ранениями – ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир", – говорится в заявлении.

Полк "Азов" требует немедленной эвакуации раненых военнослужащих в контролируемые Украиной территории, где им предоставят помощь и обеспечат надлежащий уход.

Реклама

Реклама

Фото: полк "Азов"

Военные ВСУ готовят деблокаду Мариуполя

  • Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что украинские военные занимаются разработкой военного пути освобождения Мариуполя. Работа проходит с высшим руководством ВСУ и работой дипломатических структур. Об этом Жорин рассказал в интервью 24 каналу.
  • Жорин сказал, что кроме дипломатического процесса параллельно идет процесс по подготовке военной операции деблокады города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой.
  • Он добавил, что времени на это нужно очень много. Ведь нужно дождаться доукомплектования техникой, артиллерией для того, чтобы двинуться вперед.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ВСУ: главное
Хроника обстрелов
Война в Украине из космоса
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Помощь во время войны
Наши деньги
Life новости
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 10 мая
1
Личный состав 26000
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 158
Вертолеты
4
Танки 1170
Танки
5
ББМ 2808
ББМ
6
Артиллерия 519
Артиллерия
7
Средства ПВО 87
Средства ПВО
8
РСЗО 185
РСЗО
9
БПЛА 380
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1980
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
История героини
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31151.3

Binance Coin (BNB)

318.64

Dogecoin (DOGE)

0.11

Litecoin (LTC)

80.9

Theta (THETA)

1.83

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
32,36
-
-
-
34,59
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
32,97
-
-
-
33,97
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.86

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять