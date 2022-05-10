Раненые на "Азовстали" без медикаментов и в полной антисанитарии (фото)

Полк "Азов" просит ООН и Красный Крест помочь спасти защитников Мариуполя

На "Азовстали" остаются раненые украинские военные / Фото: Коллаж: Сегодня

Раненые украинские военные, остающиеся на заблокированном заводе "Азовсталь", находятся в полной антисанитарии с открытыми ранами. Не хватает не только медикаментов, но даже еды. Защитники Мариуполя призывают ООН и Красный Крест организовать эвакуацию раненых военных.

Об этом сообщил полк "Азов" в Telegram.

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Защитники "Азовстали" решили показать всему цивилизованному миру условия, в которых находятся раненые. В полной антисанитарии, с открытыми ранами, перевязанные нестерильными остатками бинтов, без необходимых медикаментов и даже питания.

"Мы призываем ООН и Красный Крест показать свою гуманность и подтвердить основные принципы, на которых вас создали, спасая раненых людей, которые уже не являются комбатантами. Военнослужащие, которых вы видите на фото, и еще сотни на заводе "Азовсталь" – с тяжелыми ранениями – ценой собственного здоровья защищали Украину и весь цивилизованный мир", – говорится в заявлении.

Полк "Азов" требует немедленной эвакуации раненых военнослужащих в контролируемые Украиной территории, где им предоставят помощь и обеспечат надлежащий уход.

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Фото: полк "Азов"

Военные ВСУ готовят деблокаду Мариуполя

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что украинские военные занимаются разработкой военного пути освобождения Мариуполя. Работа проходит с высшим руководством ВСУ и работой дипломатических структур. Об этом Жорин рассказал в интервью 24 каналу.

Жорин сказал, что кроме дипломатического процесса параллельно идет процесс по подготовке военной операции деблокады города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой.

Он добавил, что времени на это нужно очень много. Ведь нужно дождаться доукомплектования техникой, артиллерией для того, чтобы двинуться вперед.

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