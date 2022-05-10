Оккупанты обстреляли "Азовсталь" из тяжелой артиллерии и авиации — "Азов"

Российские военные хотят захватить завод, где до сих пор находятся защитники города

Россияне продолжают обстреливать "Азовсталь" / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают бомбить "Азовсталь" в Мариуполе. Военные РФ совершили 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков.

Об этом сообщили в Telegram-канале "АЗОВ-Мариуполь".

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"За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь", которую защищают защитники Мариуполя, было совершено 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, УР-77, танки и другое", – говорится в сообщении.

Противник не останавливается в попытках захватить "Азовсталь" и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты.

Военные ВСУ готовят деблокаду Мариуполя

Экскомандир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что украинские военные занимаются разработкой военного пути освобождения Мариуполя. Работа проходит с высшим руководством ВСУ и работой дипломатических структур. Об этом Жорин рассказал в интервью 24 канала.

Жорин сказал, что помимо дипломатического процесса параллельно идет процесс по подготовке военной операции деблокады города. Она может быть на сегодняшний день несколькоэтапной с предварительно освобожденными другими городами, перегруппировкой.

Он добавил, что времени на это нужно очень много. Ведь нужно дождаться доукомплектования техникой, артиллерией для того, чтобы двинуться вперед.

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