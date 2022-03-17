ВСУ уничтожили командный пункт оккупанта и десять воздушных целей – сводка Генштаба на утро 17 марта

Личный состав противника деморализован, что привело к росту дезертирства

Враг продолжает нести потери / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины продолжают наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, который пытается закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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"В течение суток украинскими защитниками и защитницами был уничтожен командный пункт и подразделения обеспечения 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил российской федерации, потери врага уточняются", – говорится в сообщении.

Кроме того, за предыдущие сутки благодаря мастерству зенитных ракетных войск Воздушных сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожено десять воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА.

Сообщается, что информацию о типе еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняют.

"Враг, не преуспевая в проведении наземной операции, продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов", – отметили в Генштабе.

Оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве – осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны.

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Наряду с этим противник продолжает активно распространять дезинформацию о ходе ведения так называемой специальной операции среди собственного населения.

У оккупанта большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения. Личный состав противника деморализован, что привело к росту дезертирства и отказам военнослужащих Вооруженных сил РФ участвовать в войне на территории Украины.

22-й день войны в Украине