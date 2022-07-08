ВСУ оттеснили врага дальше от Харькова и взяли в плен новую партию рашистов (видео)

Нашим воинам важно оттеснить оккупантов как можно дальше, чтобы их артиллерия не могла добивать Харьков

Военные рассказали о ситуации оттесняли врага от Харькова / Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы ВСУ рассказали и показали, как они вытесняли российских военных от Харькова и с какими сложностями сталкивались. Видео опубликовала Государственная пограничная служба на своей странице в Facebook.

"Мы заходили из леса тримя группами, приблизительно +-20 человек в группе было. Возле каждой группы был закреплен кулуар, на котором стояла ДШК 12,7 и немецкий пулемет МГ 42. Двигалась броня, за броней шли бойцы. Таким образом мы зачищали улицы во время нашего передвижения. Были в этот момент и боевые столкновения с противниками во время которых наши военные получили ранения и были обезврежены враги, часть были взяты в плен", – рассказал украинский защитник.

Реклама

Также он рассказал, что наступать было сложно из-за того, что враг в этом регионе хорошо закрепился, у них были блиндажи, небольшие укрепрайоны, свой штаб.

"Когда мы наступали вытеснить было сложно из-за того, что солдаты "закопаны в землю", их сложно оттуда вытащить", – отметил солдат.

Другой военный рассказал о том, что, когда они зашли с опушки леса, враг обосновался в нескольких домах и оттуда по ним начал вести снайперский огонь, а когда россияне поняли, что по соседней улице передвигается другая группа ВСУ – вынуждены были отойти.

Ситуация в Украине 8 июля

В оккупированном Россией Шахтерске сегодня ночью прогремели взрывы на складе боеприпасов.

В Генштабе сообщили, что наши украинские воины с начала войны уже уничтожили 3811 боевых бронированных машин.

Отмечалось, что российские военные продолжают боевые действия и имеют небольшой успех в наступательных действиях в направлении Веселой Долины, а также в районе населенного пункта Спорное.

Также сообщалось, что россияне артиллерией уничтожают окрестные села, в которых до сих пор живут люди.

Ведущий и журналист Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" сообщил потери врага по состоянию на 8 июля.