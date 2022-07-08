Никак не научатся курить? В оккупированном Шахтерске взлетел в воздух склад боеприпасов (видео)

В оккупированном Россией Шахтерске сегодня ночью прогремели взрывы на складе боеприпасов. Об этом сообщает СтратКом в Telegram-канале и публикует фото последствий.
"Ни дня без хлопков не может дядюшка "Ленд Лиз". На этот раз он передал привет "не складам из БК и ГСМ" оккупантов в Шахтерске. Но это не точно. Ибо, скорее всего, орки снова жарили шашлык и купили в неустановленном месте", – говорится в сообщении.
В то же время журналист Андрей Цаплиенко также подтвердил информацию о взрывах в оккупированном городе.
"Шахтерск, взорвался арсенал боеприпасов. Донецк, загорелся крупный склад горюче-смазочных материалов", – написал он в своем Telegram-канале.
Также видео пожара со взрывом опубликовали соцсети.
# .#Shachtyorsk#pic.twitter.com/NhC87oGHt3— (@typicaldonetsk) July 8, 2022
July 8, 2022
Ситуация с боеприпасами у россиян
- 5 июля в Кадиевке Луганской области горел склад российских оккупантов. Огонь был виден из разных частей города.
- 27 июня в Луганской области загорелись склады боеприпасов российских оккупантов. Это произошло в глубоком тылу, в 50 км от линии фронта.
- 16 июня произошло возгорание склада боеприпасов во временно оккупированном населенном пункте Красный Лучь.