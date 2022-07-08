ЗСУ відтіснили ворога далі від Харкова і взяли в полон нову партію рашистів (відео)

Нашим воїнам важливо відтіснити окупантів якнайдалі, щоб їхня артилерія не могла добивати Харків

Військові розповіді про ситуації відтесняли врага від Харькова / Фото: Колаж: Сьогодні

Бійці ЗСУ розповіли та показали, як вони витісняли російських військових від Харкова і з якими труднощами стикалися. Відео опублікувала Державна прикордонна служба на своїй сторінці у Facebook .

"Ми заходили з лісу трьома групами, приблизно +20 осіб у групі було. Біля кожної групи було закріплено кулуар, на якому стояла ДШК 12,7 та німецький кулемет МГ 42. Рухалась броня, за бронею йшли бійці. Таким чином ми зачищали вулиці під час нашого пересування. Були в цей момент і бойові зіткнення з противниками, під час яких наші військові отримали поранення та були знешкоджені вороги, частину було взято в полон", – розповів український захисник.

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Також він розповів, що наступати було складно через те, що ворог у цьому регіоні добре закріпився, мав бліндажі, невеликі укріпрайони, свій штаб.

"Коли ми наступали витіснити було складно через те, що солдати "закопані в землю", їх складно звідти витягнути", – наголосив солдат.

Інший військовий розповів про те, що, коли вони зайшли з узлісся, ворог влаштувався в кількох будинках і звідти по них почав вести снайперський вогонь, а коли росіяни зрозуміли, що сусідньою вулицею пересувається інша група ЗСУ – змушені були відійти.

Ситуація в Україні 8 липня

В окупованому Росією Шахтарську сьогодні вночі пролунали вибухи на складі боєприпасів .

У Генштабі повідомили, що наші українські воїни від початку війни вже знищили 3811 бойових броньованих машин.

Зазначалося, що російські військові продовжують бойові дії та мають невеликий успіх у наступальних діях у напрямку Веселої Долини, а також у районі населеного пункту Спірне.

Також повідомлялося, що росіяни артилерією знищують навколишні села, в яких досі мешкають люди.

Ведучий та журналіст Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" повідомив втрати ворога станом на 8 липня.