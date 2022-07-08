Ніяк не навчаться курити? В окупованому Шахтарську злетів у повітря склад боєприпасів (відео)

У Шахтарську горіли склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами

Російські військові залишилися без чергового складу з боєприпасами / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Росією Шахтарську сьогодні вночі пролунали вибухи на складі боєприпасів. Про це повідомляє СтратКом у Telegram-каналі та публікує фото наслідків.

"Жодного дня без хлопків не може дядечко "Ленд Ліз". Цього разу він передав привіт "не складам з БК та ПММ" окупантів у Шахтарську. Але це не точно. Бо, найімовірніше, орки знову смажили шашлик і купили в невстановленому місці", – йдеться у повідомленні.

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Водночас журналіст Андрій Цаплієнко також підтвердив інформацію про вибухи в окупованому місті.

"Шахтарськ, вибухнув арсенал боєприпасів. Донецьк, спалахнув великий склад паливно-мастильних матеріалів", – написав він у своєму Telegram-каналі.

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Також відео пожежі з вибухом опублікували соцмережі.

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Ситуація з боєприпасами у росіян

5 липня у Кадіївці Луганської області горів склад російських окупантів. Вогонь було видно з різних частин міста.

27 червня на Луганщині зайнялися склади боєприпасів російських окупантів. Це сталося в глибокому тилу, за 50 км від лінії фронту.