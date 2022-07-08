Гайдай розповів, на що йде РФ для виходу на адмінкордон Луганської області

Щоб просунутися, окупанти знищують мирних жителів у регіоні

Гайдай розповів про ситуацію у Луганській області / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни артилерією знищують навколишні села, де досі живуть люди. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

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"З усіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Використовують ствольну та реактивну артилерію. Б'ють по будинках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим зміцненням. Щоб просунутися, не вважають особисті втрати та не шкодують мешканців області", – Розповів він.

За словами Гайдая, аналогічна ситуація спостерігається і в населених пунктах Донецької області, які знаходяться поблизу кордону із Луганщиною.

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Він наголосив, що українські військові тримають оборону. Також голова ОВА повідомив, що надходила інформація про те, що, мовляв, російські військові оточили ЗСУ в Лисичанську, пропагандистські рупори говорили навіть про кілька "котлів".

"З Лисичанська наші війська відійшли централізовано. Навіть бійці, які прикривали догляд, завдали росіянам значних втрат", – резюмував він.

135 день військового вторгнення РФ в Україну

Російські війська намагаються встановити повний контроль над територією Луганської області та подолати опір наших бійців, але не все в них виходить.

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що метою президента РФ Володимира Путіна після захоплення Луганської області залишається знищення суверенітету України та зміна режиму.

На півдні України було знищено пункт постачання російської армії. У Запоріжжі спалахнуло зерно.

Російські військові мають невеликий успіх у наступальних діях у напрямку Веселої Долини, а також у районі населеного пункту Спірне.