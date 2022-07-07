Арестович оцінив перспективу наступу окупантів на Харків

Загарбників можуть перекинути на місто

Арестович розповів, чи висока ймовірність того, що окупантів перекинуть на Харків/Фото: колаж: "Сьогодні"

Перспектива наступу окупантів на Харків існує. Однак, швидше за все, загарбників туди не відправлять.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

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"На півночі їх просування зупинилося, оскільки вони отримали там люлей. Але за їх спинами в Бєлгородській області стоїть 144 дивізія в повному складі, якщо вони підуть на Харків, то буде неприємно. Але я думаю їх відправлять на посилення Слов'янська/Краматорська. Зараз вони знаходяться на Харківському напрямку, щоб ми не перекидали війська на Ізюм. Кидати на Харків немає сенсу, будуть втрати і вони не вирішать ніяку бойову задачу. А якщо їх таки кинуть — то вони ідіоти", — сказав Арестович.

Закінчення війни в Україні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович озвучив свій новий прогноз, коли в Україні може закінчитися війна.

Арестович припустив, що Україна "розбереться з цією проблемою" за 2,5 роки.

"З активними військовими діями, я думаю, ще швидше. Подивимося. Важко сказати, але я думаю, що все буде в порядку", — сказав він.

Арестович зазначив, що російська армія вже втратила здатність домагатися будь-яких успіхів в Україні.

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"Нюанс в тому, що раніше вони могли на окремих напрямках буцатися, у них вистачало сил і засобів. Зараз їм треба зосереджувати війська, знімати їх з інших ділянок фронту, це дуже погана війна, безперспективна", — додав він.

Крім цього, він сказав, що нинішній місяць покаже багато чого в війні, а до початку серпня буде зрозуміло, "хто куди виходить".

Раніше Арестович розповідав, яку ціну заплатили окупанти за захоплення Луганщини. Також радник глави Офісу президента назвав найбільший і останній успіх РФ на війні в Україні.