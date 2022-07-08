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Гайдай рассказал, на что идет РФ для выхода на админграницу Луганской области

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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8 июля, 08:32
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Чтобы продвинуться, оккупанты уничтожают мирных жителей в регионе
Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области
Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне артиллерией уничтожают окрестные села, в которых до сих пор живут люди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

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"Из всех видов тяжелого вооружения они не прекращают огневое влияние по Белогоровке и Золотаровке. Используют ствольную и реактивную артиллерию. Бьют по домам, по каждому зданию, которое кажется им возможным укреплением. Чтобы продвинуться, не считают личные потери и не жалеют жителей области", – рассказал он.

По словам Гайдая, аналогичная ситуация наблюдается и в населенных пунктах Донецкой области, которые находятся вблизи границы с Луганщиной.

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Он отметил, что украинские военные держат оборону. Также глава ОВА сообщил, что поступала информация о том, что мол российские военные окружили ВСУ в Лисичанске, пропагандистские рупоры говорили даже о нескольких "котлах".

"Из Лисичанска наши войска отошли централизованно. Даже бойцы, которые прикрывали уход, нанесли россиянам значительные потери", – резюмировал он.

135-й день военного вторжения РФ в Украину

  • Российские войска пытаются установить полный контроль над территорией Луганской области и преодолеть сопротивление наших бойцов, но не все у них получается.
  • Американские аналитики Института изучения войны считают, что целью президента РФ Владимира Путина, после захвата Луганской области, остается уничтожение суверенитета Украины и изменение режима.
  • На юге Украины было уничтожен пункт снабжения российской армии. В Запорожье загорелось зерно.
  • Российские военные имеют небольшой успех в наступательных действиях в направлении Веселой Долины, а также в районе населенного пункта Спорное.
  • Российские захватчики не прекращают обстрелы мирных украинских городов. В Николаеве снова слышны взрывы.

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Герої не вмирають!

Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

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Александр Кукурба – майор, военный летчик, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ. С начала вторжения российских оккупантов в Украину выполнил около 20 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, свыше 50 боевых единиц техники и более 300 человек живой силы противника. Герой Украины.
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