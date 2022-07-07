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Арестович оценил перспективу наступления оккупантов на Харьков

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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7 июля, 22:58
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Захватчиков могут перебросить на город
Арестович рассказал, высока ли вероятность того, что оккупантов перебросят на Харьков/Фото: коллаж: "Сегодня"
Арестович рассказал, высока ли вероятность того, что оккупантов перебросят на Харьков/Фото: коллаж: "Сегодня"

Перспектива наступления оккупантов на Харьков существует. Однако, скорее всего, захватчиков туда не отправят.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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"На Севере их продвижение остановилось, так как они получили там люлей. Но за их спинами в Белгородской области стоит 144 дивизия в полном составе, если они пойдут на Харьков, то будет неприятно. Но я думаю их отправят на усиление Славянска/Краматорска.
Сейчас они находятся на Харьковском направлении, чтоб мы не перебрасывали войска на Изюм. Бросать на Харьков нет смысла, будут потери и они не решат никакую боевую задачу. А если их таки кинут — то они идиоты", — сказал Арестович.

Окончание войны в Украине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил свой новый прогноз, когда в Украине может закончиться война.

Арестович предположил, что Украина "разберется с этой проблемой" через 2,5 года.

"С активными военными действиями, я думаю, еще быстрее. Посмотрим. Трудно сказать, но я думаю, что все будет в порядке", — сказал он.

Арестович отметил, что российская армия уже утратила способность добиваться каких-либо успехов в Украине.

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"Нюанс в том, что раньше они могли на отдельных направлениях бодаться, у них хватало сил и средств. Сейчас им надо сосредотачивать войска, снимать их с других участков фронта, это очень плохая война, бесперспективная", — добавил он.

Кроме этого, он сказал, что нынешний месяц покажет многое в войне, а к началу августа будет понятно, "кто куда выходит".

Ранее Арестович рассказывал, какую цену заплатили оккупанты за захват Луганской области. Также советник главы Офиса президента назвал самый большой и последний успех РФ на войне в Украине.

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Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

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