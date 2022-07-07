Не в этом году. Арестович дал новый прогноз по окончанию войны в Украине

Российская армия уже утратила способность добиваться каких-либо успехов в нашей стране, однако вторжение оккупантов еще будет продолжаться

Арестович рассказал, когда может закончиться война РФ против Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил новый прогноз, когда в Украине может закончиться война.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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Арестович предположил, что Украина "разберется с этой проблемой" через 2,5 года.

"С активными военными действиями, я думаю, еще быстрее. Посмотрим. Трудно сказать, но я думаю, что все будет в порядке", — сказал он.

Арестович отметил, что российская армия уже утратила способность добиваться каких-либо успехов в Украине.

"Нюанс в том, что раньше они могли на отдельных направлениях бодаться, у них хватало сил и средств. Сейчас им надо сосредотачивать войска, снимать их с других участков фронта, это очень плохая война, бесперспективная", — добавил он.

Кроме этого, он сказал, что нынешний месяц покажет многое в войне, а к началу августа будет понятно, "кто куда выходит".

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Арестович прокомментировал шансы оккупантов захватить Одессу

У российских захватчиков нет шансов взять Одессу. Городу не грозит оккупация.

"Для того чтобы хоть что-то сделать с Одессой, нужно сначала взять Николаев. Эти перспективы были обломаны даже в начале войны. Сейчас его взять шансов вообще никаких. Вы просто подумайте… Для того чтобы взять Лисичанск и Северодонецк, 60% (российских) войск, которые есть в Украине, 9/10 российской армии, были сосредоточены в этих городах. 90 дней. Чтобы повторить этот успех, нужно снова притащить эти 60%. Как они будут их притаскивать на Одесское направление?", — отметил Арестович.

Ранее Арестович рассказывал, какую цену заплатили оккупанты за захват Луганской области. Также советник главы Офиса президента назвал самый большой и последний успех РФ на войне в Украине.