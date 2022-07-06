Арестович прокомментировал шансы оккупантов захватить Одессу

Пока что захватчики только обстреливают город ракетами

Арестович рассказал, возьмут ли оккупанты Одессу/Фото: коллаж: "Сегодня"

У российских захватчиков нет шансов взять Одессу. Городу не грозит оккупация.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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"Для того чтобы хоть что-то сделать с Одессой, нужно сначала взять Николаев. Эти перспективы были обломаны даже в начале войны. Сейчас его взять шансов вообще никаких. Вы просто подумайте… Для того чтобы взять Лисичанск и Северодонецк, 60% (российских) войск, которые есть в Украине, 9/10 российской армии, были сосредоточены в этих городах. 90 дней. Чтобы повторить этот успех, нужно снова притащить эти 60%. Как они будут их притаскивать на Одесское направление?", – отметил Арестович.

Могут ли оккупанты высадить десант из моря?

Россия держит корабли Черноморского флота у берегов Одесской области, однако угрозы высадки десанта на сегодняшний день нет. Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук на брифинге 5 июля.

Как сообщил Братчук, по состоянию на утро 5 июля в северо-восточной части Черного моря находились пять кораблей ЧФ РФ, которые несут на борту крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

"К ним периодически примыкают один или два больших десантных корабля. Скажем так, это имитация определенных действий. Потому что когда мы говорим о постоянном риске высадки морского десанта, то понимаем и видим, что в ближайшее время не будет подготовки к проведению такой военно-морской десантной операции, потому что у врага для этого нет возможностей", – отметил Братчук.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что СБУ задержала предателя, который корректировал огонь России по Одесской области. Также мы писали, что для Одессы означает бегство оккупантов с острова Змеиный.