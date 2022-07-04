Арестович назвал самый большой и последний успех РФ на войне в Украине

Российские захватчики больше не смогут брать украинские города

Арестович рассказал, что оккупанты больше не смогут брать города/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во время войны в Украине последним большим успехом Российской Федерации станет город Лисичанск Донецкой области.

Это спрогнозировал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

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"(Лисичанск — ред.) — это последний успех российской армии на территории Украины. Большой, имеется в виду", — сказал он.

Арестович отметил, что не знает, где российская армия возьмет еще резервы, чтобы захватить город. В то же время он подчеркнул, что не исключает того, что оккупанты смогут взять какую-нибудь деревню.

Когда и как закончится война в Украине?

Глава военной разведки Кирилл Буданов убежден, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, это будет выход на границы Украины по состоянию на 1991 год. Однако активные боевые действия снизятся до конца 2022 года.

По его словам, рассчитывать на окончание войны до конца года не стоит.

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"К концу года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо верно понимать то, что я говорю", – отметил Буданов.

Он пояснил, что концом войны следует называть только "выход на границы по состоянию на 1991 год".

На уточняющий вопрос, когда это может произойти, Буданов ответил:

"Следующий год, я так считаю".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что враг форсировал Северский Донец и закрепляется в Лисичанске. Также мы писали, что Зеленский рассказал о главной угрозе Луганской области.