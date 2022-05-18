ВОЗ предупредила о вспышке смертельной эпидемии в Мариуполе

Повлиять на это ни организация, ни власти Украины не могут

Центрального водоснабжения в Мариуполе нет больше месяца / Коллаж "Сегодня"

Оккупированный российскими войсками Мариуполь в ближайшее время может стать очагом возникновения эпидемии холеры.

Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения, передает телеграм-канал "Украина 24".

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Что известно

"Мы получили информацию от неправительственных организаций, работающих там, что на улицах просто болото, и канализационная вода смешивается с питьевой. Это огромная опасность распространения многих инфекций, включая холеру. Мы помним, что до 2011 года были случаи холеры в Мариуполе, и мы готовимся", – заявила региональная директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан на пресс-конференции в Киеве 17 мая.

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