ВОЗ предупредила о вспышке смертельной эпидемии в Мариуполе

Оккупированный российскими войсками Мариуполь в ближайшее время может стать очагом возникновения эпидемии холеры.
Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения, передает телеграм-канал "Украина 24".
Что известно
"Мы получили информацию от неправительственных организаций, работающих там, что на улицах просто болото, и канализационная вода смешивается с питьевой. Это огромная опасность распространения многих инфекций, включая холеру. Мы помним, что до 2011 года были случаи холеры в Мариуполе, и мы готовимся", – заявила региональная директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан на пресс-конференции в Киеве 17 мая.
Обстановка
- В оккупированном Мариуполе российские захватчики взялись за свое любимое занятие – имитировать атаки украинских военных на мирное население для съемки пропагандистских видео.
- По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, разрушенный российскими оккупантами Мариуполь захватчики планируют отдать в распоряжение кадыровцам. Город хотят отдать с портом и правом мародерства.
- Аналитики InformNapalm сообщили, что после 17 мая в Мариуполе российские оккупанты готовят масштабные действия с участием пленных украинских военнослужащих и похищенных россиянами мирных жителей.
- Мэр Мариуполя ВадимБойченко рассказал о преступлениях оккупантов в блокадном Мариуполе и как они заметают следы.