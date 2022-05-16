Россия готовит масштабную спецоперацию в Мариуполе: что планируют и когда

Аналитики InformNapalm получили массив информации от инсайдерских каналов

Аналитики отмечают, что предварительно глобальный замысел российского командования в Мариуполе в ближайшие дни до конца не ясен. / Фото: Коллаж: Сегодня, dw.com, Ракурс

На 16-17 мая или позже этой даты в Мариуполе российские оккупанты готовят масштабные действия с участием пленных украинских военнослужащих и похищенных россиянами мирных жителей.

Об этом сообщают аналитики InformNapalm, заявив о поступлении 14-15 мая массива информации от инсайдерских каналов из 4-х различных источников, в том числе из числа военнослужащих РФ, которые имеют финансовый интерес и периодически передают данные.

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Что известно

Так, к действиям информационно-психологического характера планируется привлечь до 2000 человек. Аналитики отмечают, что предварительно глобальный замысел российского командования до конца не ясен, но ключевые данные являются следующими:

привезти в Мариуполь до 2000 пленных людей;

отправить в Мариуполь военнослужащих разведроты, которые в обязательном порядке получили приказ взять противогазы, полный общевойсковой защитный комплект и дополнительные небольшие рюкзаки, содержимое которых неизвестно;

отправить в Мариуполь 6 автомобильных цистерн, содержание которых не известно. В сопровождении с охраной бронетехники.

В InformNapalm предположили, что командование РФ может использовать пленных людей для создания картинки российских пропагандистских СМИ – будто бы защитники "Азовстали" сдались в плен – и после этого попытаются использовать содержание цистерн, чтобы "выкурить" настоящих защитников с их позиций. В то же время пленных могут использовать и в качестве живого щита для реализации штурмовой операции. Также могут быть другие варианты развития событий.

Аналитики напомнили, что 23 февраля за 8 часов до полномасштабного вторжения волонтеры InformNapalm, опираясь на данные инсайдеров из ОРДЛО, опубликовали данные об аномальных приказах боевикам "ЛДНР" о полном отключении мобильных телефонов на линии столкновения.

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"Поэтому считаем, что очередная информация от инсайдеров может являться важной частью пазла и если не сорвать полностью, хотя бы предупредить о масштабных планах агрессора провести кровавую информационно-психологическую операцию в Мариуполе", – указали в InformNapalm.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Мариуполе стремительно возросла смертность среди гражданского населения. На месте эксгумированных могил во дворах уже есть новые. Люди гибнут без лекарств и умирают от голода.

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