ВООЗ попередила про спалах смертельної епідемії у Маріуполі

Вплинути на це ні організація, ні влада України не можуть

Центрального водопостачання в Маріуполі немає більше місяця / Колаж "Сьогодні"

Окупований російськими військами Маріуполь найближчим часом може стати осередком виникнення епідемії холери.

Про це попередила Всесвітня організація охорони здоров'я, передає телеграм-канал "Україна 24".

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Що відомо

"Ми отримали інформацію від неурядових організацій, які працюють там, що на вулицях просто болото, і каналізаційна вода змішується з питною. Це величезна небезпека поширення багатьох інфекцій включно з холерою. Ми пам’ятаємо, що до 2011 року були випадки холери в Маріуполі, і ми готуємося", – заявила регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітьної організації охорони здоров’я Доріт Ніцан на пресконференції в Києві сьогодні, 17 травня.

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