ВООЗ попередила про спалах смертельної епідемії у Маріуполі

Окупований російськими військами Маріуполь найближчим часом може стати осередком виникнення епідемії холери.
Про це попередила Всесвітня організація охорони здоров'я, передає телеграм-канал "Україна 24".
Що відомо
"Ми отримали інформацію від неурядових організацій, які працюють там, що на вулицях просто болото, і каналізаційна вода змішується з питною. Це величезна небезпека поширення багатьох інфекцій включно з холерою. Ми пам’ятаємо, що до 2011 року були випадки холери в Маріуполі, і ми готуємося", – заявила регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітьної організації охорони здоров’я Доріт Ніцан на пресконференції в Києві сьогодні, 17 травня.
Обстановка
- В окупованому Маріуполі російські загарбники взялися за своє улюблене заняття – імітувати атаки українських військових на мирне населення для зйомки пропагандистського відео.
- За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, зруйнований російськими окупантами Маріуполь загарбники планують віддати у розпорядження кадировцям. Місто хочуть віддати з портом та правом мародерства.
- Аналітики InformNapalm повідомили , що після 17 травня у Маріуполі російські окупанти готують масштабні дії за участю полонених українських військовослужбовців та викрадених росіянами мирних жителів.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про злочини окупантів у блокадному Маріуполі та як вони замітають сліди.