В Мариуполе захватчикам срочно понадобилась форма ВСУ

К чему готовятся оккупанты из России

Ряженых солдат Путина заметили возле еще одной братской могилы мирных жителей / Коллаж "Сегодня"

В оккупированном Мариуполе российские захватчики взялись за свое любимое занятие – имитировать атаки украинских военных на мирное население для съемки пропагандистских видео.

Об этом сообщил на своем телеграм-канале Мариупольский городской совет.

Реклама

Что известно

Сообщается, что в Мариуполе возле 33-й школы установлен блокпост, на который выставили солдат армии России, переодетых в форму ВСУ. Об их истинных целях можно только догадываться.

"В Мариуполе возле 33-й школы установлен блокпост "ряженых" в форму ВСУ россиян. Рядом происходит перезахоронение тел убитых российской армией мариупольцев. Работает множество техники и бригад зачистки. Жители сообщают, что рашисты могут устроить провокации с реальными атаками на местное население", – говорится в сообщении.

Обстановка в Мариуполе