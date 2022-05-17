У Маріуполі загарбникам терміново знадобилася форма ЗСУ

До чого готуються окупанти із Росії

Ряжених солдатів Путіна помітили біля ще однієї братської могили мирних жителів / Колаж "Сьогодні"

В окупованому Маріуполі російські загарбники взялися за своє улюблене заняття – імітувати атаки українських військових на мирне населення для зйомки пропагандистських відео.

Про це повідомила на своєму телеграм-каналі Маріупольська міська рада.

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Що відомо

Повідомляється, що у Маріуполі біля 33-ї школи встановлено блокпост, на який виставили солдатів армії Росії, переодягнених у форму ЗСУ. Про їхні справжні цілі можна лише здогадуватися.

"У Маріуполі біля 33-ї школи встановлено блокпост "ряджених" у форму ЗСУ росіян. Поряд відбувається перепоховання тіл убитих російською армією маріупольців. Працює безліч техніки та бригад зачистки. Жителі повідомляють, що рашисти можуть влаштувати провокації з реальними атаками на місцеве населення", – йдеться у повідомленні.

Обстановка у Маріуполі