"Воюют хуже фашистов": оккупанты разбомбили дом 92-летней пенсионерки

Российские оккупанты в Ирпене под Киевом разбомбили дом 92-летней пенсионерки Анны Евдокимовой, пережившей нацистскую оккупацию.

Женщина рассказала каналу "Настоящее время", что россияне воюют "хуже бандитов". Видео опубликовал Telegram-канал "Украина 24".

"Третью войну переживаю. 92 года мне. Проработала всю жизнь, а теперь надо страдать на белом свете. Первую ночь ночевали на камнях. Это не война, это бандит натурально воюет. Натуральный бандит, всей прессе буду так говорить. Немец воевал – побомбил и пошел, и все. А мы работали сразу. А это – натуральный фашист, люди добрые. Он хуже фашистов. Бандит, что тебе надо от Украины?" – заявила пенсионерка.