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Оккупанты на танках вкатывали в асфальт тела защитников Ирпеня

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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30 марта, 18:28
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После освобождения стали появляться подробности преступлений солдат Путина
Ирпень и Буча стали местом геноцида украинцев / Коллаж "Сегодня"
Ирпень и Буча стали местом геноцида украинцев / Коллаж "Сегодня"

Освобожденный от российских солдат Ирпень стал местом, где в период оккупации было совершено множество преступлений против человечности.

Об этом рассказал мэр освобожденного Ирпеня Александр Маркушин на пресс-конференции, о чем сообщает телеграм-канал "Сегодня".

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Для международного суда

"Забирали у людей мобильные телефоны, полностью обыскивали, чтобы они не смогли военных оповестить, где их позиции, где их техника – какую-либо информацию. Рассказывали историю, что люди, которые не нравились российским захватчикам, они их расстреливали. Это уже преступление перед человечеством", – рассказал Маркушин.

Также зафиксированы случаи, когда российские оккупанты пытались разделить семьи – женщин отдельно, мужчин отдельно. И совершали зверства на грани безумия.

"Они танками уже наших убитых раздавливали. Просто укатывали в асфальт. Вот эту историю, вот эти нападения мы точно не простим ни одному их военному. На это было страшно смотреть. Я многое за это время насмотрелся, однако..." – отметил Маркушин.

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Безопасность

При этом город остается небезопасным, поэтому пока еще не время туда возвращаться, считает градоначальник.

"Нас постоянно обстреливают из районов Бучи, Ворзеля. Ирпень страдает от обстрелов "Градами", от обстрелов минометов, от тяжелой артиллерии. Частично обстреливают нас из танков и из стрелкового оружия. Однако полностью периметр контролируемый нашими военными и в Ирпене нет российских захватчиков. В Ирпене на сегодняшний день остается много местных жителей, которые не захотели выехать, и те, кто находился в захваченной части", – сказал Маркушин.

Ситуация

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