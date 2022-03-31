"Воюють гірше за фашистів": окупанти розбомбили будинок 92-річної пенсіонерки

Жінка, яка пережила німецьку окупацію, вражена діями росіян

92-річна Ганна Євдокимова порівняла військових РФ з нацистами / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти в Ірпені під Києвом розбомбили будинок 92-річної пенсіонерки Ганни Євдокимової, яка пережила нацистську окупацію.

Жінка розповіла каналу "Настоящее время", що росіяни воюють "гірше за бандитів". Відео оприлюднив Telegram-канал "Україна 24".

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"Третю війну переживаю. 92 роки мені. Пропрацювала все життя, а тепер треба страждати на білому світі. Першу ніч ночували на камінні. Це не війна, це бандит натурально воює. Натуральний бандит, усій пресі так говоритиму. Німець воював – побомбив, пішов, і все. А ми працювали одразу. А це – натуральний фашист, люди добрі. Він гірший за фашистів. Бандит, що тобі треба від України?" – заявила пенсіонерка.

У Харкові під обстрілом загинув 96-річний колишній в'язень концтаборів

21 березня у Харкові загинув в'язень нацистських концтаборів Борис Романченко. У його будинок влучила російська бомба.

Романченко мешкав у багатоповерховому будинку. Квартира 96-річного чоловіка та весь поверх згоріли вщент.

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Через постійні обстріли Харкова родичі змогли поховати Бориса Романченка тільки на сьомий день.