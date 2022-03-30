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У Лисичанську окупанти обстріляли сім'ю – дітям загрожує ампутація ніг

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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30 березня, 17:06
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Ворог завдав артилерійського обстрілу по місту 30 березня близько 10:00 ранку – постраждали чотири особи, вони в лікарні
Військові РФ продовжують калічити наших дітей. Фото: колаж "Сьогодні"
Військові РФ продовжують калічити наших дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

У Лисичанську Луганської області російські окупанти поранили сім'ю з чотирьох людей, двох дітей у тяжкому стані госпіталізовано.

Про це повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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Батьки дістали вогнепальні осколкові поранення. Їхній стан стабілізувався. Набагато складніша ситуація з дітьми. Вони у тяжкому стані перебувають у місцевій лікарні.

"У доньки 2020 року народження – вогнепальне осколочне поранення черевної порожнини з евентрацією кишківника, вогнепальні осколкові поранення обох нижніх кінцівок з пошкодженням кісток і судинно-нервових пучків. У її братика 2014 року народження – множинні вогнепальні осколкові поранення з розмноження обох стоп та обох гомілок", – йдеться у повідомленні.

З великою ймовірністю, за словами лікарів, на дітей чекає ампутація обох нижніх кінцівок. У ці хвилини медики борються за їхнє життя.

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Ситуація у Луганській області

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Історії звитяг
Джулія Шифф – колишня льотчиця-винищувач ВПС Італії. Одна з найкращих військових пілотів своєї країни, але через гендерні проблеми змушена була піти з армії. З початку російсько-української війни 23-річна італійка служить у Києві - у складі добровольчого Інтернаціонального легіону, захищає небо України від окупантів. У своїй частині вона - єдина жінка.
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Старший лейтенант Усов Павло – командир танкового підрозділу. Раніше захищав Луганщину та Донбас, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист Київщини. Загинув у танковому бою, встигнувши знищити кілька одиниць ворожої техніки. Герой України. Посмертно.

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