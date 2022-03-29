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Сєвєродонецьк після обстрілів окупантами залишився без світла та води (фото)

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29 березня, 16:46
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Час ремонту залежить від обсягу пошкоджень. Проте ситуація ускладнюється через відсутність необхідної кількості спецтехніки
Зараз Сєвєродонецьк повністю знеструмлений / Колаж "Сьогодні"
Зараз Сєвєродонецьк повністю знеструмлений / Колаж "Сьогодні"

Під час обстрілу російські військові пошкодили лінію електропередач у Сєвєродонецьку Луганської області. Тепер у місті немає електрики та водопостачання. На місці вже працюють спеціалісти. Проте ремонт ускладнюється через відсутність спецтехніки. Окупанти також знищили п'ять транспортів підприємства.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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Деталі

"Близько двох годин тому росіяни пошкодили потужну лінію електропередачі напругою 110 кВ, що з'єднує міста Луганщини. Наразі Сєвєродонецьк повністю знеструмлений. Звичайно, відключені від живлення насосні станції, відсутня централізована подача води", – йдеться у повідомленні.

Пошкоджена спецтехніка. Фото: голови Луганської ОДА Сергія Гайдая
Пошкоджена спецтехніка. Фото: голови Луганської ОДА Сергія Гайдая

Час ремонту залежить від обсягу пошкоджень. Також ремонтні роботи ускладнюються через відсутність необхідної кількості спецтехніки.

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Пошкоджена спецтехніка. Фото: голови Луганської ОДА Сергія Гайдая
Пошкоджена спецтехніка. Фото: голови Луганської ОДА Сергія Гайдая

"Вчора під час нічного обстрілу російською армією було знищено одразу п'ять одиниць спеціалізованого транспорту підприємства", – додав голова ОДА.

Пошкоджена спецтехніка. Фото: голови Луганської ОДА Сергія Гайдая
Пошкоджена спецтехніка. Фото: голови Луганської ОДА Сергія Гайдая

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Удари по Сєвєродонецьку

Під час чергового удару по місту вчора, 28 березня,постраждали щонайменше 7 осіб. П'ять будинків, розташованих в одному районі міста, потрапили під обстріл російської армії.

"Є пожежі та численні руйнування. Задіяні майже всі рятувальники. В одному з будинків зруйновані два верхні поверхи, ще у двох – майже відсутні по два під'їзди в кожному. З-під завалів уже підняли семеро осіб, серед них поранені. Пошуки людей, в тому числі дітей, які тривають", – повідомив голова області Сергій Гайдай.

Ще одного пораненого направлено до лікарні після обстрілу Рубіжного.

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