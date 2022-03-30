В Лисичанске оккупанты обстреляли семью – детям грозит ампутация ног

В Лисичанске Луганской области российские оккупанты ранили семью из четырех человек, двое детей в тяжелом состоянии госпитализированы.
Об этом сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.
Родители получили огнестрельные осколочные ранения. Их состояние стабилизировалось. Гораздо более трудная ситуация с детьми. Они в тяжелом состоянии находятся в местной больнице.
Далее по теме
"У дочери 2020 года рождения – огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с эвентрацией кишечника, огнестрельные осколочные ранения обеих нижних конечностей с повреждением костей и сосудисто-нервных пучков. У ее братика 2014 года рождения – множественные огнестрельные осколочные ранения по размножению обеих стоп и обеих голеней", – говорится в сообщении.
С большой вероятностью, по словам врачей, детей ожидает ампутация обеих нижних конечностей. В эти минуты медики борются за их жизнь.
Ситуация в Луганской области
- Вся Луганская область продолжает подвергаться постоянным обстрелам со стороны армии международного военного преступника Владимира Путина. Армия оккупантов пытается совершить прорыв в Попасной и Рубежном.
- Во время обстрела российские военные повредили линию электропередач в Северодонецке Луганской области. Теперь в городе отсутствуют электричество и водоснабжение. На месте уже работают специалисты. Однако ремонт усложняется из-за отсутствия спецтехники. Оккупанты также уничтожили пять транспортов предприятия.
- Во время очередного удара по городу 28 марта пострадали по меньшей мере 7 человек. Пять домов, расположенных в одном районе города, попали под плотный обстрел российской армии.
- 24 марта стало известно, что в Луганской области российские преступники подвергли города региона ракетным ударам и фосфорным бомбардировкам. В результате погибли минимум четыре человека
- По Лисичанску оккупанты выпустили "Точку-У", под землей застряли шахтеры.