Военные РФ убивают жителей Донецкой области – за сутки много раненых

Из-за оккупантов погибли люди в Дробышево и Торецке

Оккупанты убивают мирное население Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают убивать украинцев. За 15 мая из-за захватчиков погибли 3 мирных жителей Донбасса. Также есть много раненых.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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За 15 мая россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Дробышево и 1 в Торецке. Еще 13 человек получили ранения.

Также сегодня удалось уточнить информацию о 3 гражданских погибших ранее: 2 в Северске и 1 в Вольном Поле.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь оказали 3 гражданским, которые были ранены в Луганской области.

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"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое свое преступление россияне будут привлечены к ответственности!" – подчеркнул Кириленко.

Убитые и раненые в Донецкой области

В апреле оккупанты убили около 100 детей

За апрель российские оккупанты убили в Украине около 100 детей. Однако реальные цифры могут быть гораздо больше. Об этом заявил заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абди, сообщает CNN.

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"Только за последний месяц ООН подтвердила, что около 100 детей были убиты. Мы считаем, что фактические цифры значительно выше", – сказал Абди в ходе заседания Совбеза ООН.

Он отметил, что еще больше детей получили ранения и столкнулись с нарушениями своих прав, миллионы были перемещены. Он добавил, что в войне в Украине также пострадала система образования страны и школы, используемые в военных целях.

"Война в Украине, как и все войны, – это кризис защиты детей и их прав", – добавил представитель ЮНИСЕФ.

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