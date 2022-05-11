В Харьковской области оккупанты убили мирного жителя, 10 человек ранены

ВСУ пытаются выдворить врага из области

Оккупанты уничтожают украинцев/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Харьковской области во вторник, 10 мая, в результате вражеских обстрелов один человек погиб и 10 получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Увеличилась интенсивность обстрелов Харьковского района. Сегодня – 6 раненых. В Лозовском и Изюмском районах также 2 пострадавших. В Купянском районе, к сожалению, 1 человек погиб. В Харькове госпитализировали с ранениями 2 человека, которые также пострадали в результате обстрелов оккупантов", — говорится в сообщении.

Кроме этого, Синегубов сообщил, что в недавно освобожденных Циркунах на российской растяжке подорвались две мирные жительницы. Также он добавил, что украинские военные освободили от захватчиков Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

"Таким образом, врага отогнали еще дальше от Харькова, и у оккупантов еще меньше возможностей обстреливать областной центр", — сообщил Синегубов.

Оккупанты сделали Северодонецк окончательно непригодным для жизни

Российские оккупанты днем 10 мая снова обстреляли из артиллерии Северодонецк в Луганской области. В результате перебили магистральный газопровод, из-за чего город остался без газоснабжения. Это было единственное, что оставалось в Северодонецке из работающих коммуникаций.

"Единственное, что оставалось в городе из коммуникаций работающим, – газоснабжение. Далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах голубое топливо было. Люди могли хотя бы приготовить еду и подогреть воду", – сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Однако в настоящее время магистральный газопровод перебит и разгерметизирован. Для предотвращения более серьезной аварии ГРС перекрыты. Газа в городе больше нет.

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