Військові РФ вбивають жителів Донецької області – за добу багато поранених

Через окупантів загинули люди у Дробишевому та Торецьку

Окупанти вбивають мирне населення України. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують убивати українців. За 15 травня через загарбників загинули троє мирних жителів Донбасу. Також є багато поранених.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Деталі

За 15 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Дробишевому та 1 у Торецьку. Ще 13 людей зазнали поранень.

Також сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 цивільних, які загинули раніше: 2 у Сіверську та 1 у Вільному Полі.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 3 цивільним, які були поранені на Луганщині.

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"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За кожен свій злочин росіяни будуть притягнуті до відповідальності!" – наголосив Кириленко.

Вбиті та поранені в Донецькій області

У квітні окупанти вбили близько 100 дітей

За квітень російські окупанти вбили в Україні близько 100 дітей. Однак реальні цифри можуть бути значно більше. Про це заявив заступник виконавчого директора ЮНІСЕФ Омар Абді, повідомляє CNN.

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"Тільки за останній місяць ООН підтвердила, що близько 100 дітей були вбиті. Ми вважаємо, що фактичні цифри значно вищі", – сказав Абді в ході засідання Радбезу ООН.

Він зазначив, ще більше дітей отримали поранення і зіткнулися з порушеннями своїх прав, мільйони були переміщені. Він додав, що у війні в Україні також постраждала система освіти країни і школи використовуються у військових цілях.

"Війна в Україні, як і всі війни – це криза захисту дітей та їхніх прав", – додав представник ЮНІСЕФ.

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