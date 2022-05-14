З початку війни окупанти вже вбили 227 українських дітей, понад 420 отримали поранення

Внаслідок бомбардувань українських міст вмирають діти

Стало відомо, скільки померло дітей через вторгнення РФ в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку воєнного вторгнення в Україну вже минуло 80 днів. За цей період не лише загинуло багато українців, а й війна забрала життя і найменших мешканців нашої країни – дітей. Про це повідомляє в Telegram-каналі Офіс генпрокурора.

Станом на ранок 14 травня від російської агресії в Україні постраждали 647 дітей, 227 дітей загинуло та понад 420 отримали поранення.

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Де найбільше постраждало дітей

у Донецькій області – 139,

Київській – 116,

Харківській – 99,

Чернігівській – 68,

Херсонській – 48,

Луганській – 45,

Миколаївській – 44,

Запорізькій – 28,

Сумський – 17,

у м. Києві – 16,

Житомир – 15.

Кілька днів тому у лікарні помер 12-річний хлопчик, якого було тяжко поранено під час обстрілу м. Попасна Луганської області.

Дані ще не остаточні, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Окупанти не лише вбивають дітей, а й крадуть

Російські окупанти продовжують геноцид українських дітей . У росЗМІ заявляють, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що перебувають у так званих "Л/ДНР", отримуватимуть громадянство Росії. Для цього нібито було досягнуто домовленостей із керівництвом окупаційних адміністрацій.

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У РФ кажуть, що надання російського громадянства дітям із Донецької та Луганської областей нібито спростить можливість усиновлювати їх у Росії.

Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова зазначила, що органи влади РФ вже неодноразово повідомляли про підготовку змін до законодавства саме з цією метою.

Крім того, зараз готуються угоди між країною-окупантом та окупаційними адміністраціями в ОРДЛО, щоб надати видимість "правових процедур" для фактичного викрадення українських дітей та передачі їх у сім'ї у Росії.