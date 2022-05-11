У Харківській області окупанти вбили мирного мешканця, 10 людей поранені

ЗСУ намагаються видворити ворога з області

Окупанти знищують українців/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Харківській області у вівторок, 10 травня, внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула і 10 дістали поранень.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Реклама

Деталі

"Збільшилася інтенсивність обстрілів Харківського району. Сьогодні – 6 поранених. У Лозівському та Ізюмському районах також 2 постраждалих. У Куп'янському районі, на жаль, 1 людина загинула. У Харкові госпіталізували із пораненнями 2 людей, які також постраждали внаслідок обстрілів окупантів", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, Синєгубов повідомив, що у нещодавно звільнених Циркунах на російській розтяжці підірвалися дві мирні мешканки. Також він додав, що українські військові звільнили від загарбників Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

"Таким чином ворога відігнали ще далі від Харкова, і в окупантів ще менше можливостей обстрілювати обласний центр", — повідомив Синєгубов.

Окупанти зробили Сєвєродонецьк остаточно непридатним для життя

Російські окупанти вдень 10 травня знову обстріляли з артилерії Сєвєродонецьк у Луганській області. В результаті перебили магістральний газопровід, через що місто залишилося без газопостачання. Це було єдине, що залишалося в Сєвєродонецьку з працюючих комунікацій.

"Єдине, що залишалося в місті з комунікацій працюючим, – це газопостачання. Далеко не у всіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було. Люди могли хоча б приготувати їжу та підігріти воду", – повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Однак наразі магістральний газопровід перебитий та розгерметизований. Для запобігання більш серйозної аварії ГРС перекриті. Газу в місті більше нема.

Реклама

Читайте також