В апреле оккупанты убили около 100 детей

В то же время в ЮНИСЕФ считают, что реальные цифры гораздо больше

Оккупантам безразлично на детскую жизнь/Фото: коллаж: "Сегодня"

За апрель российские оккупанты убили в Украине около 100 детей. Однако реальные цифры могут быть гораздо больше.

Об этом заявил заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абди, сообщает CNN.

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"Только за последний месяц ООН подтвердила, что около 100 детей были убиты. Мы считаем, что фактические цифры значительно выше", — сказал Абди в ходе заседания Совбеза ООН.

Он отметил, что еще больше детей получили ранения и столкнулись с нарушениями своих прав, миллионы были перемещены. Он добавил, что в войне в Украине также пострадала система образования страны и школы, используемые в военных целях.

"Война в Украине, как и все войны, — это кризис защиты детей и их прав", — добавил представитель ЮНИСЕФ.

Не только убивают, но и крадут

Российские оккупанты продолжают геноцид украинских детей. В росСМИ заявляют, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, находящиеся в так званых "ЛДНР", будут получать гражданство России. Для этого якобы были достигнуты договоренности с руководством оккупационных администраций.

В РФ говорят, что предоставление российского гражданства детям из Донецкой и Луганской областей якобы упростит возможность усыновлять их в России.

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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что органы власти РФ уже неоднократно сообщали о подготовке изменений в законодательство именно с этой целью.

Кроме того, сейчас готовятся соглашения между страной-оккупантом и оккупационными администрациями в ОРДЛО, чтобы предоставить видимость "правовых процедур" для фактического похищения украинских детей и передачи их в семьи в России.

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