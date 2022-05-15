Россия за сутки убила трех жителей Донецкой области – много раненых

При этом сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе

Из-за оккупантов погибают жители Донецкой области. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают убивать мирное население Украины. В Донецкой области захватчики за сутки убили трех человек. Также есть раненые.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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За 14 мая россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Богородичном и 1 в Керамику. Еще 4 человека получили ранения.

Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь предоставили двум людям, раненым в Луганской области.

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый русский будет наказан за свои преступления!" – подчеркнул Кириленко.

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Убитые и раненые в Донецкой области

Оккупанты массировано обстреляли Бахмут – есть жертвы

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские города. Так, ночью 7 мая в Донецкой области враги осуществили массовые обстрелы по всей линии фронта и удары по городам в тылу. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Больше всего от российского нападения сегодня пострадал Бахмут – там россияне совершили авиаобстрел. Известно об одном погибшем и есть основания полагать, что итоговое количество жертв будет больше.

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В городе полностью разрушены 2 частных дома, повреждено – 11 домов и помещения нескольких предприятий.

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