Оккупанты штурмуют Донецкую область: под обстрелы попал коксохимический завод (фото)

Также в результате ночных обстрелов по Авдеевке повреждены жилой дом и школа

Оккупанты обстреливают Донецкую область, попали в завод. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают стрелять по гражданским объектам в центре Донецкой области. В результате этого утром 4 мая под удар попали Авдеевская и Марьинская громады.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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По его словам, снова под обстрел попал Авдеевский коксохимический завод – на этот раз под минометный. Повреждено одно здание, информации о жертвах пока нет. Также в результате ночных обстрелов по Авдеевке повреждены жилой дом и школа.

Марьинку россияне обстреляли ночью зажигательными снарядами – есть очаги возгорания в частном секторе. Почти круглосуточно продолжаются обстрелы в районе Новомихайловки. Тем не менее, специалистам удалось восстановить линию электропередач на Красногоровку.

"Призываю всех, кто не задействован в работе критической инфраструктуры, покинуть область. Не подвергайте себя опасности!" – подчеркнул Кириленко.

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Последствия ночных и утренних обстрелов оккупантов. Фото: Павел Кириленко

В Донецкой области оккупанты за день убили 21 жителя области

3 мая российские оккупанты убили 21 мирного жителя Донбасса и ранили еще 27 людей. Это наибольшее количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Где погибли люди:

в Авдеевке – 10,

в Лимане – 5,

в Угледаре – 4,

в Великой Новоселке – 1,

в Шандриголовом – 1.

"Удалось также уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", – говорится в сообщении.

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