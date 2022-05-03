В Донецкой области оккупанты за день убили 21 жителя области

Это наибольшее количество жертв за один день с тех пор, как военные РФ обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска

Оккупанты убивают людей / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 3 мая, российские оккупанты убили 21 мирного жителя Донбасса и ранили еще 27 людей. Это наибольшее количество жертв за один день с тех пор, как россияне обстреляли железнодорожный вокзал Краматорска.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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Где погибли люди:

в Авдеевке – 10,

в Лимане – 5,

в Угледаре – 4,

в Великой Новоселке – 1,

в Шандриголовом – 1.

"Удалось также уточнить информацию о 2 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", – говорится в сообщении.

Когда может закончиться наступление на Донбасс

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что массированное наступление на Донбасс, что продолжается, может закончиться накануне 9 мая. Он также назвал причину, по которой россияне могут остановиться. По мнению эксперта, Вооруженные силы Украины эффективно и мощно препятствуют реализации планов врага.

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"ВСУ постоянно наносят огневое поражение, не давая врагу усилить возможности в наступлении. Мы сорвали приезд начальника Генштаба ВС РФ, он ранен и срочно вернулся в Москву", – сказал Жданов.

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