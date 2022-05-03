У Донецькій області окупанти за день убили 21 жителя області

Це найбільша кількість жертв за один день з того часу, як військові РФ обстріляли залізничний вокзал Краматорська

Окупанти вбивають людей / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 3 травня, російські окупанти вбили 21 мирного жителя Донбасу та поранили ще 27 людей. Це найбільша кількість жертв за один день з того часу, як росіяни обстріляли залізничний вокзал Краматорська.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

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Де загинули люди:

в Авдіївці – 10,

у Лимані – 5,

у Вугледарі – 4,

у Великій Новосілці – 1,

у Шандриголовому – 1.

"Вдалося також уточнити інформацію про 2 загиблих у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо", – йдеться у повідомленні.

Коли може закінчитися наступ на Донбас

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що масований наступ на Донбас, що продовжується, може закінчитися напередодні 9 травня. Він також назвав причину, через яку росіяни можуть зупинитися. На думку експерта, Збройні сили України ефективно та потужно перешкоджають реалізації планів ворога.

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"ЗСУ постійно завдають вогневої поразки, не даючи ворогові посилити можливості у наступі. Ми зірвали приїзд начальника Генштабу ЗС РФ, він поранений і терміново повернувся до Москви", – сказав Жданов.

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