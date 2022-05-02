Жданов розповів, на чому тримається дисципліна у деморалізованій армії РФ

У деяких частинах російські офіцери розстрілюють своїх солдатів за невиконання наказу

Жданов стверджує, що армія РФ деморалізована / Колаж "Сьогодні"

Російська армія деморалізована, адже дисципліна солдатів РФ тримається лише на страху. Проте українські військові тверезо оцінюють ситуацію.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Радіо Свобода.

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"Ми розуміємо всю складність ситуації. У нас йдуть дуже запеклі бої в плані оборони. Дійсно, фактично в деяких частинах офіцери розстрілюють солдатів за невиконання наказу, своїх же підлеглих. На цьому тримається дисципліна сьогодні. І на страху, який жене людей в атаку", – каже Жданов.

ЗСУ вдається збивати не всі ракети окупантів?

Військовий експерт прокоментував нещодавній ракетний обстріл Києва якраз тоді, коли в українській столиці перебував генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Внаслідок цього обстрілу загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гіріч.

За словами Жданова, не лише Київ, а й вся Україна житиме з постійним відчуттям небезпеки, доки не закінчиться війна.

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"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємось їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, як Ізраїль, що може прилетіти в будь-який місто у будь-який час", – пояснив він.

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