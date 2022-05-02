Жданов рассказал, на чем держится дисциплина в деморализованной армии РФ

Российская армия деморализована, ведь дисциплина солдат РФ держится только на страхе. Однако украинские военные трезво оценивают ситуацию.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио Свобода.
"Мы понимаем всю сложность ситуации. У нас идут очень ожесточенные бои в плане обороны. Действительно, фактически в некоторых частях офицеры расстреливают солдат за невыполнение приказа, своих же подчиненных. На этом держится дисциплина сегодня. И на страхе, который гонит людей в атаку", - говорит Жданов.
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Военный эксперт прокомментировал недавний ракетный обстрел Киева как раз тогда, когда в украинской столице находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В результате этого обстрела погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.
По словам Жданова, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности, пока не закончится война.
"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.
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