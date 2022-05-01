Жданов розповів, чому ЗСУ вдається збивати не всі ракети окупантів

Українська ППО не може збивати всі ракети, якими Росія обстрілює нашу територію. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Радіо Свобода.
Він прокоментував недавній ракетний обстріл Києва якраз тоді, коли в українській столиці був генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Внаслідок цього обстрілу загинула журналістка Радіо Свобода Віра Гірич. За словами Жданова, не лише Київ, а й вся Україна житиме з постійним відчуттям небезпеки, доки не закінчиться війна.
"У нас ракети літають по всій території України. Ми намагаємося їх збивати наявними засобами ППО, але вони у нас ще з радянських часів і взагалі не призначені для протиракетної оборони. Вся Україна живе в такому режимі, як Ізраїль, що може прилетіти в будь-який місто у будь-який час", — пояснив він.
Ракетний удар по Києву
- 28 квітня армія РФ завдала удару по центру Києва двома крилатими ракетами. Над містом спостерігалася хмара диму. Як повідомляв Telegram-канал "Сьогодні", ворожа ракета прилетіла на правий берег Києва, неподалік центру. Згодом стало відомо, що дві ракети прилетіли до Шевченківського району.
- Одна з ракет потрапила до житлового будинку, в результаті загинула жінка – журналістка Радіо Свобода Віра Гірич. Її тіло виявили під уламками
- Росія випустила ракети по Києву, коли там проходили переговори президента України Володимира Зеленського та генсека ООН Антоніу Гутерреша.