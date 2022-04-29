Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-ліз для України ⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Від ракетного удару РФ по Києву загинула журналістка та продюсерка "Радіо Свобода"

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 квітня, 12:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В будинок Віри Гирич 28 квітня влучила російська ракета
В Києві загинула журналістка Віра Гірич.
В Києві загинула журналістка Віра Гірич. / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналістка та продюсерка Віра Гирич загинула внаслідок ракетного удару Росії по Києву 28 квітня. Її тіло знайшли під уламками сьогодні зранку.

Про це повідомляє Радіо Свобода, де працювала загибла останні чотири роки.

Реклама

Життя журналістки обірвалося після того, як ворожа ракета влучила в її будинок.

Колега загиблої Олександр Демченко опублікував фото автомобіля журналістки, який був пошкоджений унаслідок удару.

"Це маленька машинка Віри Гирич – моєї колеги з Радіо Свобода. На ній пару років тому вона возила нас у Немішаєво, розповідали як шукати інформацію на окупованих територіях. Тепер Віри більше немає. Точна російська ракета потрапила у її будинок, Віра пролежала там всю ніч, а знайшли її лише зранку", – написав він.

Реклама

Автомобіль Віри Гирич. Фото: Олександр Демченко

Також загибель журналістки підтвердив депутат Микола Княжицький.

"Ми з Вірою дуже давно були знайомі. Вона якийсь час працювала на телеканалі Еспресо. Жах. Щойно писала у фейсбуці про батьків, що пережили окупацію. Вічная пам‘ять..." – написав він.

Реклама

Під час вторгнення російських військ до Київської області Гирич виїхала до Дрогобича. Але потім повернулася до столиці.

Ненавиділа Путіна всією душею

Радник голови МВС Антон Геращенко також повідомив про смерть журналістки. Він розповів, що особисто знав Віру Гирич і був з нею на зв'язку протягом двох місяців війни.

"Боже мій! Я знав особисто Віру Гирич, журналістку Радіо Свобода, яка була вчора вбита путінською ракетою. Усі ці два місяці війни ми були з нею на зв'язку. Вона просила мене давати коментарі, просила долучитися до ефірів. Ненавиділа Путіна всією душею", – написав Геращенко.

Родина Віри Гирич врятувалася від окупації

10 квітня журналістка в Facebook розповіла історію своїх батьків, які вирвалися з окупації. А ще вона жартувала про кота Бандеру, який гуляв під дулами російських танків.

"Місяць в повній ізоляції, без зв’язку, світла, води і газу. У свої вісімдесят батьки це випробування витримали! Відновити мережі швидко не вдасться, але найголовніше – є зв’язок і є можливість підвозити харчі", – писала Віра Гирич.

Що відомо про ракетний удар по Києву

Російська армія 28 квітня завдала ракетного удару по Києву, над містом спостерігалася хмара диму, загорілася одна з будівель. Як повідомляв Telegram-канал "Сьогодні", ворожа ракета прилетіла на правий берег Києва, неподалік від центру.

Згодом стало відомо, що дві ракети прилетіли в Шевченківський район.

Зранку 29 квітня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що унаслідок ракетного удару постраждали 10 осіб, з них чотири опинилися в лікарні. Крім того, під завалами знайшли тіло загиблої людини.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 29 квітня
1
Особовий склад 23 000
Особовий склад
2
Літаки 189
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 986
Танки
5
ББМ 2418
ББМ
6
Артилерія 435
Артилерія
7
Засоби ППО 73
Засоби ППО
8
РСЗВ 151
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 229
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1695
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Сирський Олександр Станіславович - генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ, командувач оборони Києва. За успішну оборону столиці, особисту мужність і героїзм був нагороджений спочатку орденом Богдана Хмельницького II ступеня, а згодом - “Золотою Зіркою” Героя України.
Історія героя
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Герої не вмирають!

Загинув, рятуючи побратимів… Несольоний Михайло Михайлович - молодший сержант, водій санітарного транспортеру 16-го окремого мотопіхотного батальону “Полтава” 58-ї ОМБр. Незважаючи на шалений вогонь супротивника, заїхав в зону бойових дій, щоб врятувати поранених. Встиг евакуювати багатьох людей, але сам потрапив під обстріл російських окупантів і загинув. Герой України. Посмертно.

Історія звитяги
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
35,90
40,65
30,37
-
34,09
38,59
29,50
-
34,09
40,56
30,87
-
-
-
31,48
-
34,09
38,65
30,47
-
-
40,54
31,31
-
34,09
38,65
30,48
-
34,09
38,65
30,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти