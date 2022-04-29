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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

От ракетного удара РФ по Киеву погибла журналистка и продюсер "Радио Свобода"

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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29 апреля, 12:57
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В дом Веры Гирич 28 апреля попала российская ракета
В Киеве погибла журналистка Вера Гирич.
В Киеве погибла журналистка Вера Гирич. / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналистка и продюсер Вера Гирич погибла в результате ракетного удара России по Киеву 28 апреля. Ее тело обнаружили под обломками сегодня утром.

Об этом сообщает Радио Свобода, где работала погибшая последние четыре года.

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Жизнь журналистки оборвалась после того, как вражеская ракета попала в ее дом.

Коллега погибшей Александр Демченко опубликовал фото автомобиля журналистки, который был поврежден в результате удара.

"Это маленькая машинка Веры Гирич – моей коллеги из Радио Свобода. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывали, как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только утром", – написал он.

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Автомобиль Веры Гирич. Фото: Александр Демченко

Также гибель журналистки подтвердил депутат Николай Княжицкий.

"Мы с Верой очень давно были знакомы. Она некоторое время работала на телеканале Эспрессо. Ужас. Только писала в фейсбуке о родителях, переживших оккупацию. Вечная память", – написал он.

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Во время вторжения русских войск в Киевскую область, Гирич выехала в Дрогобыч. Но потом вернулась в столицу.

Ненавидела Путина всей душой

Советник главы МВД Антон Геращенко также сообщил о смерти журналистки. Он рассказал, что лично знал Веру Гирич и был с ней на связи в течение двух месяцев войны.

"Боже мой! Я знал лично Веру Гирич, журналистку Радио Свобода, которая была вчера убита путинской ракетой. Все эти два месяца войны мы были с ней на связи. Она просила меня давать комментарии, просила присоединиться к эфирам. Ненавидела Путина всей душой", – написал Геращенко.

Семья Веры Гирич спаслась от оккупации

10 апреля журналистка в Facebook рассказала историю своих родителей, вырвавшихся из оккупации. А еще она шутила о коте Бандере, гулявшем под дулами российских танков.

"Месяц в полной изоляции, без связи, света, воды и газа. В свои восемьдесят родители это испытание выдержали! Восстановить сети быстро не удастся, но самое главное – есть связь и есть возможность подвозить продукты", – писала Вера Гирич.

Что известно о ракетном ударе по Киеву

Российская армия 28 апреля нанесла ракетный удар по Киеву, над городом наблюдалось облако дыма, загорелась одна из построек. Как сообщал Telegram-канал "Сегодня", вражеская ракета прилетела на правый берег Киева, недалеко от центра.

Впоследствии стало известно, что две ракеты прилетели в Шевченковский район.

Утром 29 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетного удара пострадали 10 людей, из них четыре оказались в больнице. Кроме того, под завалами нашли тело погибшего человека.

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