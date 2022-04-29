От ракетного удара РФ по Киеву погибла журналистка и продюсер "Радио Свобода"

В дом Веры Гирич 28 апреля попала российская ракета

В Киеве погибла журналистка Вера Гирич. / Фото: Коллаж: Сегодня

Журналистка и продюсер Вера Гирич погибла в результате ракетного удара России по Киеву 28 апреля. Ее тело обнаружили под обломками сегодня утром.

Об этом сообщает Радио Свобода, где работала погибшая последние четыре года.

Реклама

Жизнь журналистки оборвалась после того, как вражеская ракета попала в ее дом.

Коллега погибшей Александр Демченко опубликовал фото автомобиля журналистки, который был поврежден в результате удара.

"Это маленькая машинка Веры Гирич – моей коллеги из Радио Свобода. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывали, как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная российская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только утром", – написал он.

Реклама

Автомобиль Веры Гирич. Фото: Александр Демченко

Также гибель журналистки подтвердил депутат Николай Княжицкий.

"Мы с Верой очень давно были знакомы. Она некоторое время работала на телеканале Эспрессо. Ужас. Только писала в фейсбуке о родителях, переживших оккупацию. Вечная память", – написал он.

Реклама

Во время вторжения русских войск в Киевскую область, Гирич выехала в Дрогобыч. Но потом вернулась в столицу.

Ненавидела Путина всей душой

Советник главы МВД Антон Геращенко также сообщил о смерти журналистки. Он рассказал, что лично знал Веру Гирич и был с ней на связи в течение двух месяцев войны.

"Боже мой! Я знал лично Веру Гирич, журналистку Радио Свобода, которая была вчера убита путинской ракетой. Все эти два месяца войны мы были с ней на связи. Она просила меня давать комментарии, просила присоединиться к эфирам. Ненавидела Путина всей душой", – написал Геращенко.

Семья Веры Гирич спаслась от оккупации

10 апреля журналистка в Facebook рассказала историю своих родителей, вырвавшихся из оккупации. А еще она шутила о коте Бандере, гулявшем под дулами российских танков.

"Месяц в полной изоляции, без связи, света, воды и газа. В свои восемьдесят родители это испытание выдержали! Восстановить сети быстро не удастся, но самое главное – есть связь и есть возможность подвозить продукты", – писала Вера Гирич.

Что известно о ракетном ударе по Киеву

Российская армия 28 апреля нанесла ракетный удар по Киеву, над городом наблюдалось облако дыма, загорелась одна из построек. Как сообщал Telegram-канал "Сегодня", вражеская ракета прилетела на правый берег Киева, недалеко от центра.

Впоследствии стало известно, что две ракеты прилетели в Шевченковский район.

Утром 29 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетного удара пострадали 10 людей, из них четыре оказались в больнице. Кроме того, под завалами нашли тело погибшего человека.

Читайте также