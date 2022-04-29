Гутерреш шокований ракетними ударами РФ по Києву, поки він у місті — BBC

Ракети прилетіли в Шевченківський район столиці

Гутерреш прокоментував ракетні удари по Києву/Фото: Twitter/Ben Brown, Telegram/Pravda Gerashchenko, колаж: "Сьогодні"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що шокований ударами російських ракет по Києву в той час, коли він проводив переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив журналіст BBC Бен Браун.

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"Генеральний секретар ООН сказав мені, що він шокований тим, що Росія завдала ракетного удару по Києву, поки він перебуває в місті для переговорів із президентом Зеленським. Україна називає це "огидним актом варварства" та "листівкою з Москви", — написав журналіст у Twitter.

Ракетний удар по Києву

У Києві внаслідок ворожого обстрілу окупантами частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

28 квітня о 20:13 до ДСНС Києва надійшло повідомлення про пожежу в Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожого обстрілу, сталося загоряння у 25-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 1-го та 2-го поверхів.

"О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці проводяться пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, врятовано 5 осіб, постраждали — 10. Інформація уточнюється. До ліквідації наслідків залучались 12 од. пожежної техніки та 98 осіб особового складу ДСНС", — йдеться у повідомленні ДСНС.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що російські загарбники випустили ракету з тимчасово окупованого Криму. Крім того, він опублікував фото двигуна ракети, який ще горів.

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