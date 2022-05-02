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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Жданов спрогнозував, коли може закінчиться наступ на Донбас

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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2 травня, 16:32
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ЗСУ постійно завдають вогневу поразку, не даючи ворогові посилити можливості в наступі
Жданов про ситуацію на фронті
Жданов про ситуацію на фронті / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що масований наступ на Донбас, що наразі триває, може закінчитись напередодні 9 травня. Він також назвав причину, з якої росіяни можуть зупинитись. На думку експерта, Збройні сили України ефективно та потужно перешкоджають втіленню планів ворога.

Про це Жданов сказав телеведучому Микиті Міхальову в ефірі YouTube-каналу "Україна 24".

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"ЗСУ постійно наносять вогневу поразку, не даючи ворогу підсили можливості у наступі. Ми зірвали приїзд начальника Генштабу ЗС РФ, він поранений терміново повернувся до Москви", – сказав Жданов.

Жданов додав, що інформація потребує підтвердження, втім вже є дані від Міноборони РФ, що цей російський військовий потрапив під вогневий вплив ЗСУ.

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"Вони можуть ще кілька днів намагатись нарощувати зусилля. Потім їм буде потрібна оперативна пауза, бо вони вже видихалися, і чимось треба буде поповнювати резерви. Для нас це оборонна операція, яку ми ведемо більш-менш успішно", – сказав Жданов.

Він уточнив, що інтенсивність ведення бойових дій наразі надзвичайно висока.

"Там зараз пекельне пекло. Та цей масований наступ на Донбас – оце він і є. Просто ми зробили так, що змусили їх розтягнути цю операцію у часі. Тому вона отак і йде, – для нас із вами повільно, а для ЗСУ – дуже інтенсивно", - сказав Жданов.

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Він додав, що на добу на кожну позицію відбувається по 7-10 атак, що є надзвичайно потужним наступом.

"Цей наступ може закінчитись напередодні 9 травня, тому що сили закінчуються, як і сформовані резерви. Як сказав наш Головнокомандувач, окупанти вже ввели весь резерв на територію України, а далі потрібна буде оперативна пауза", – сказав Жданов.

Коли відбудеться контрнаступ ЗСУ?

Контрнаступ України залежить від постачання озброєння, пояснив експерт. Поки воно не надійде до нас в необхідній кількості, і ми не сформуємо угрупування військ для наступальної операції, на що теж треба час, контрнаступ не почнеться.

"Думаю, раніше червня контрнаступ не відбудеться", – резюмував Жданов.

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