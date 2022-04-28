Оккупанты нанесли авиаудар по Нью-Йорку, есть погибшие и раненые

Российские авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы

Оккупанты снова ударили по Донецкой области. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 28 апреля, российские оккупанты нанесли авиаудар по Нью-Йорку Донецкой области. В результате есть трое погибших и трое раненых.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Реклама

Российские авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить.

"Снова и снова россияне бьют по гражданским – они ведут войну на истребление украинского мирного населения. Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать!" – подчеркнул Кириленко.

Внимание! Фото 18+

Реклама

Реклама

Оккупанты нанесли авиаудар по Донецкой области. Фото: Павел Кириленко

Оккупанты на Пасху обстреляли дом в Донецкой области, погибли дети

Российские оккупанты утром на Пасху обстреляли Очеретинскую громаду Донецкой области. В результате этого погибли двое детей. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, дом на улице Мира, где жила семья, был разрушен, девочки 14 и 5 лет погибли.

"За преступления, совершаемые оккупантами на нашей земле, им не будет прощения – ни от Бога, ни от людей. А всем нашим землякам, которые пренебрегают опасностью и недооценивают бесчеловечную жестокость россиян, еще раз повторяю: эвакуируйтесь из прифронтовой зоны! Берегите жизнь – свою и своих детей", – подчеркнул Кириленко.

Ранее мы писали: